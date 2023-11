(Verbotene) Demos und der HSV: Darum ist die Polizei erneut im Großeinsatz

In Hamburg wird am Samstag wieder demonstriert: Zahlreiche Versammlungen wurden angemeldet, darunter auch zwei, die die Versammlungsbehörde verboten hat. Die Polizei hält sich in der Innenstadt mit einem großen Kräfteaufgebot auf, um auf jedes mögliche Szenario reagieren zu können. Und dann ist da noch der HSV.

Im Bereich Steindamm und Hauptbahnhof hatten Privatpersonen für 14 und 14.30 Uhr zwei Demos angemeldet, die sich thematisch um den Krieg im Nahen Osten drehen: „Gegen antimuslimischen Rassismus!“ und „Für nachhaltigen Frieden – Ende der Besatzung in Palästina!“ lauteten die Namen der Proteste. Beide wurde wegen pro-palästinensischer Nähe abgesagt; derartige Proteste gelten momentan in Hamburg als verboten – erst einmal wurde eine Kundgebung genehmigt.

Weil es in der Vergangenheit trotzdem, vor allem im Bereich St. Georg, zu spontanen, aber auch vereinzelt zu ganz gezielten Versammlungen kam, hält sich die Polizei gerade dort mit einem großen Aufgebot an Kräften auf. Erst am Freitag waren Innensenator Andy Grote (SPD) und der neue Polizeipräsident Falk Schnabel am Steindamm, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Linkes Spektrum demonstriert gegen „erstarkenden Polizeistaat“

Die größte regulär zugelassene Demonstration ist für 12.30 Uhr an der Stralsunder Straße (St. Georg) geplant: Unter dem Titel „United“ wollen um die 500 Menschen über den Steindamm, die Mönckebergstraße, die Bergstraße, den Jungfernstieg und die Feldstraße zum Neuen Pferdemarkt ziehen.

Anmelder ist nach MOPO-Informationen das dem linken Spektrum zuzuordnende Bündnis „United against Repression“, das „gegen den erstarkenden Polizeistaat und seine Auswüchse“ protestieren will. Die Polizei rechnet, dass mehr Menschen teilnehmen könnten als angemeldet.

Am Abend bindet das HSV-Spiel viele Polizeikräfte

Um 14 Uhr wollen etwa 200 Menschen auf dem Rathausplatz gegen das iranische Regime protestieren und sich mit ihrer Aktion solidarisch mit der iranischen Bevölkerung zeigen. Zwischen 16 und 18 Uhr will eine ähnliche Anzahl an Menschen am Gänsemarkt „für den Frieden“ demonstrieren.

Die Polizei, die von Kräften der Bundespolizei unterstützt wird, muss am Abend dann ihren Fokus auf den Volkspark setzen: Dort trifft der HSV auf den 1. FC Magdeburg. Die Beamten bereiten auf mögliche Auseinandersetzungen der beiden Fan-Lager vor.

Wegen der angemeldeten Demos und der Lage am Abend im Volkspark müsse man mit deutlichen Einschränkungen im Verkehr rechnen, so ein Polizeisprecher. Er empfiehlt, öffentliche, schienengebundene Verkehrsmitteln zu nutzen – „allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.“ (dg)