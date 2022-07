Wattwagen kippt vor Neuwerk um – zwei Verletzte

Bei einem Wattwagenunfall zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Zehn Personen saßen in dem verunglückten Wagen.

Der mit neun Fahrgästen, darunter drei Kinder, und einem Kutscher voll besetzte Pferdewagen kippte am Freitag in einem Priel um, wie die Berufsfeuerwehr am Montag mitteilte. Die Ursache sei noch unklar.

Bei Cuxhaven: Wagen kippt im Watt um

Je nach Stand des Niedrigwassers könne der Priel – ein natürlicher Wasserlauf im Wattenmeer – rund einen Meter tief sein, sagte der Leiter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven, Stefan Matthäus. Mögliche Untiefen seien nicht sichtbar.

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich bereits alle Fahrgäste und der Kutscher außerhalb des Priels in Sicherheit gebracht. „Zum Glück wurde niemand eingeklemmt“, sagte Einsatzleiter Domingues-Stehrenberg den „Cuxhavener Nachrichten“. Wegen der kalten Witterung und der niedrigen Wassertemperaturen seien sie unterkühlt gewesen.

Ein Junge erlitt leichte Verletzungen, der Kutscher einen Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde blieben unverletzt. (dpa/fbo)