Zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September durften die Wähler:innen in Niedersachsen schon ihre Kreuze für kommunale Ämter abgeben. In Nienhagen (Landkreis Celle) setzte ein Kandidat auf eine besondere Taktik: Um Stimmen zu gewinnen, bot sich der parteilose Kandidat Alexander Hass als Sänger an.

„Starten wir mal den Wahlkampf anders“, dachte sich der 51-Jährige, der für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Nienhagen antritt, vor den Kommunalwahlen und bot sich als singender Politiker für Terminbuchungen an. Etwa 25 Mal habe man ihn für Auftritte gebucht. Am liebsten singe der 51-Jährige den Rudi-Carrell-Klassiker „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“.

Wahlkampf bei Hannover: „Meine Stimme für Ihre Stimme“

Das Motto sei nach eigener Aussage ganz einfach: „Ich schenke Ihnen meine Stimme und Sie mir Ihre“. Besonders beliebt sind laut Hass seine Auftritte in Altenheimen. Hier werden Schlager, wie beispielsweise die von Roy Black, gern gehört. Erfahrungen als Sänger habe Hass nicht, für einen Plattenvertrag werde es wohl auch nicht mehr reichen – aber gutes Feedback bekomme er trotzdem.

„Bisher hat noch keiner die Haustür zugeschlagen“, sagte der Kandidat mit einem Schmunzeln. Sein Wahlkampf habe Vorteile. „Das Singen öffnet die Seele. Wenn man singt, dann erleben die Menschen einen anders“, ergänzte er. (dpa/mp)