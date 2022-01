Waffennarr schlägt Frau: Polizei entdeckt Munition und Granaten

Großeinsatz der Polizei am Dienstagmittag in Wingst (Kreis Cuxhaven). Eine Frau hatte die Beamten alarmiert, weil sie von ihrem Lebensgefährten attackiert worden war. Außerdem sei der Mann Sportschütze und verfüge über scharfe Schusswaffen. In dem Haus fand die Polizei ein Waffenarsenal und sogar Granaten.

Laut Polizeibericht meldete sich die Bewohnerin eines Hauses in der Hasenbeckallee gegen 12.30 Uhr per Notruf bei der Polizei. Sie meldete, dass ihr Lebensgefährte, ein 61-jähriger Hamburger, sie attackiert hätte und sich psychisch auffällig verhalten würde. Zudem gab sie an, dass der Mann Sportschütze sei und über scharfe Schusswaffen im Haus verfüge.

Mann ist Sportschütze und hatte mehrere scharfe Schusswaffen

Mehrere Streifenwagen rückten an und sperrten den Bereich um das Haus ab. Der 61-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Die Frau war leicht verletzt, musste aber nicht in die Klinik. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses machten die Polizisten beeindruckende Funde.

Das könnte Sie auch interessieren: Kopfnuss und Messerangriff – zwei Polizisten verletzt, Täter in Psychiatrie

Mehrere Waffen, Granaten und Drogen Sichergestellt

So wurden neben diversen Kurz- und Langwaffen auch scharfe Granaten, eine hohe dreistellige Anzahl an Munition sowie weiteres Waffenzubehör und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei weiteren Durchsuchungen, auch in der Hamburger Wohnung des 61-Jährigen, wurden keine weiteren Waffen gefunden. Der Mann wurde nach Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Dienst in eine geschlossene Klinik eingewiesen.