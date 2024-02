Mann aus brennendem Auto gerettet – tötete er vor dem schweren Unfall seine Ex?

In Damme (Landkreis Vechta) ist eine tote Frau auf der Straße gefunden worden. Nachbarn hatten die Polizei am Freitagmorgen informiert. Kurz darauf ermittelten die Beamten schon einen Verdächtigen: ihren Ex-Partner, der kurz vor dem Fund der Leiche aus einem brennenden Auto gerettet wurde.

Um kurz nach 6 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein: Eine schwer verletzte Frau (41) liege auf der Straße. Zuvor habe es einen Streit gegeben, so Zeugen.

Verdächtiger wird aus brennendem Auto gezogen

„Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche erlag die 41-jährige Frau vor Ort ihren Verletzungen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Aufgrund der „Auffindesituation“ und des Verletzungsmusters gehe man aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Das zuständige Fachkommissariat sowie ein Team der Spurensicherung hätten Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Der Verdacht richtete sich schnell gegen den 49 Jahre alten Ex-Partner der Getöteten. Eine Vernehmung wird aber so bald nicht möglich sein: Der Mann soll eine halbe Stunde, bevor die Frau gefunden wurde, an einem Unfall in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) beteiligt gewesen sein: Laut Polizei war der Mann auf der A1 mit seinem Auto im Baustellenbereich einem Lastwagen aufgefahren. Das Auto des Mannes habe daraufhin sofort Feuer gefangen.

Laut Feuerwehr retteten zwei Zeugen den Mann aus dem brennenden Fahrzeug und zogen ihm sogar dessen Kleidung aus, die ebenfalls Feuer gefangen hatte. Per Helikopter wurde der 49-Jährige in eine Spezialklinik geflogen.

Sobald der Mann vernehmungsfähig ist, soll er mit dem Vorwurf, seine Ex-Partnerin getötet zu haben, konfrontiert werden. Wann das sein wird, sei der Sprecherin zufolge momentan noch unklar. (dg)