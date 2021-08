Vor Aldi aufgehängt: Aufregung um Grusel-Puppen im Norden

Da die Bauern in Niedersachsen mit mündlichem Protest gegen die Fleischpreis-Politik des Discounters Aldi offensichtlich nicht mehr weiterkommen, haben sie sich eine ziemlich makabere Aktion einfallen lassen: Sie hingen menschenähnlich aussehende Strohpuppen vor zahlreiche Filialen in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim und jagten den herbeigerufenen Einsatzkräften damit einen ziemlichen Schrecken ein.

Die Einsatzkräfte entfernten am frühen Samstagmorgen zahlreiche Strohpuppen vor verschiedenen Filialen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die menschenähnlich aussehenden Figuren waren teilweise in großer Höhe an Laternen aufgehängt. Auf ihnen standen Texte wie: „Ihr zählt die Millionen und wir sind am verrecken“.

Gruselpuppen kaum von Menschen zu unterscheiden

Ein Feuerwehrsprecher nannte die Aktion „makaber“. Im Dunkeln sei es für die Einsatzkräfte zunächst nicht erkennbar gewesen, ob es sich um echte Menschen handele. Laut Polizei entfernten die Einsatzkräfte auch verschiedene Protest-Plakate von Bauern. In Meppen entfernten die Feuerwehrkräfte die Puppen mithilfe der Drehleiter. Größere Protestaktionen mit Menschenansammlungen waren nicht bekannt.

Nach einem Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ waren „besorgte Schweinehalter“ für die Aktion verantwortlich. Demnach wollten sie auf ihre Lage aufmerksam machen. Sie fordern faire Preise für ihre Produkte. (prei/dpa)