Video soll Tat zeigen: Polizei holt Prügel-Kids aus Klassenzimmern

Ein brutales Prügelvideo soll zeigen, wie ein 14-jähriger Jugendlicher in Stade von einer Gruppe anderer Jugendlicher attackiert und geschlagen wird. Die Tat filmten die Peiniger mit einem Handy und stellten das Video später ins Internet.

Dort sahen es mehrere Gleichaltrige, aber auch die Polizei. Die Ermittler konnten die mutmaßlichen Täter identifizieren und leiteten eine Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Beamten nahmen drei Verdächtige während des Unterrichts aus ihren Schulen mit, zwei weitere wurden zu Hause angetroffen.

Stade: Kinderzimmer nach Prügelvideo durchsucht

Alle fünf wurden zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache gebracht. Der Angriff ereignete sich bereits am 2. November in der Nähe des Bahnhofs. Erst zwei Tage später erstattete das Opfer Anzeige. Nun droht den Prügel-Kids ordentlich Ärger.

„Die Zimmer der Jugendlichen wurden aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen durchsucht“, so Polizeisprecher Rainer Bohmbach aus Stade. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Zu weiteren Hintergründen der Ermittlungen oder was den Prügel-Kids nun droht, konnte der Sprecher sich nicht äußern: „Zu Einzelheiten aus dem laufenden Verfahren kann ich Ihnen aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen“, so Bohmbach.