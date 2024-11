Versehentlich auf Fähre gefahren: Trucker versenkt Lkw beinahe im Wasser

Ganz knapp an einem schweren Unglück vorbeigeschrammt: Ein Lkw-Fahrer hat seinen Sattelzug in Sandstedt (Landkreis Cuxhaven) um Haaresbreite in der Weser versenkt.

Der 63 Jahre alte Fahrer war am Dienstagabend auf die Weser-Fähre zwischen Sandstedt und Brake gefahren, bemerkte jedoch dann, dass er sich verfahren hatte, wie die Polizei sagte. Beim Zurückrangieren geriet das Lkw-Gespann über die Kante des Fähranlegers.

Sandstedt: Lkw droht in Weser zu stürzen

Der Auflieger des Sattelzuges hing mit seinem Heck in der Luft und drohte ins Wasser zu stürzen. Bei auflaufender Flut der Weser habe sich ein Feuerwehrmann kurzerhand in seinen Traktor gesetzt und den Lkw samt Fahrer in Sicherheit gezogen.

Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten, hieß es. Am Anleger und am Lkw entstanden keine Schäden. (mp)