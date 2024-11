Mann flieht nach Benzindiebstahl und rast in Wohnwagen – ein Schwerverletzter

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte, vier kaputte Fahrzeuge und ein Trümmerfeld auf der B5 in Hamburg-Lohbrügge: Das ist das dramatische Ende eines Benzindiebstahls am späten Mittwochabend.

Nach Angaben des Lagedienstes der Polizei hatte ein BMW-Fahrer an einer Tankstelle in Mümmelmannsberg mutmaßlich ohne zu bezahlen seinen Wagen betankt. Danach raste er in Richtung Lohbrügge davon, verfolgt von einem Taxifahrer, der zufällig Zeuge geworden war. Dem Taxifahrer zufolge fuhr der BMW mit extrem hohem Tempo und auf riskante Weise, schaltete immer wieder die Scheinwerfer aus.

Auf der Straße Reinbeker Redder verlor der Mann gegen 23.45 Uhr schließlich die Kontrolle über den Wagen. Er prallte gegen einen Lichtmast, eine E-Ladesäule und in einen geparkten Wohnwagen, wo sich der Wagen verkeilte.

Hamburg-Lohbrügge: Mann stiehlt Benzin und rast in Wohnwagen

Dabei schob er den Wohnwagen laut Polizei noch gegen ein abgestelltes Auto mit Anhänger und einen Lastwagen. Der BMW und der Campinganhänger wurden völlig zerstört, die anderen Fahrzeuge beschädigt.

Der Fahrer des BMW und einer seiner Mitfahrer wurden leicht verletzt, ein dritter Insasse erlitt schwere Verletzungen. Die Personen waren im Auto eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden.

Zum Alter der Unfallbeteiligten gab es noch keine Angaben. Die Straße war etwa zwei Stunden lang gesperrt. (tst)