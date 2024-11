Schon wieder! Vorfall auf Schultoilette sorgt für Großeinsatz in Hamburg

Erst vor wenigen Tagen war in einer Schultoilette der Clara-Grunwald-Schule in Neuallermöhe Pfefferspray versprüht worden. Nun ein neuer Vorfall: Diesmal traf es eine Stadtteilschule in Volksdorf.

Um 9.35 Uhr ging der Alarm bei den Rettern ein. Mit Dutzenden Einsatzfahrzeugen, darunter mehrere Rettungswagen, machte sich die Feuerwehr Hamburg zum Ahrensburger Weg auf. In der dortigen Stadtteilschule Walddörfer wurde ein unangenehmer Geruch festgestellt.

28 Personen mussten untersucht werden

Dieser löste bei mehreren Personen ein Kratzen im Hals aus. Gleichzeitig klagten auch mehrere Betroffene über Atemprobleme. Als die Retter vor Ort eintrafen, hatten sich mehrere Betroffene in der Cafeteria gesammelt. Nach und nach wurde jede einzelne Person von einem Notarzt untersucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Stillstand beim Radweg-Debakel an der Elbchaussee: Wann wird endlich nachgebessert?

Dieser konnte recht schnell Entwarnung geben. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand. 28 Personen wurden vor Ort untersucht, so der Einsatzleiter. In ein Krankenhaus musste niemand transportiert werden.

Nach umfangreichen Messungen konnte festgestellt werden, woher der Stoff kam, der die Atemwegsreizungen auslöste: Eine unbekannte Person hatte im Toilettenbereich der Aula Pfefferspray versprüht. Ob dies absichtlich oder aus Versehen geschah, ist unklar. Nachdem der Bereich gelüftet wurde, konnte der Unterricht an der Schule weitergehen.