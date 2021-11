Ein betrunkener Mann hat in Gifhorn Polizisten und Rettungskräfte angegriffen und beleidigt. Statt sich behandeln zu lassen, habe der 64-Jährige einen Rettungssanitäter und einen Beamte geschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Besorgte Anwohner hatten demnach am Montagabend Hilfe gerufen, weil der Mann bei vier Grad spärlich bekleidet mit einer Platzwunde am Kopf auf einem Parkplatz lag. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, eine stationäre Aufnahme ins Krankenhaus sei nicht nötig gewesen.

Gegen den polizeibekannten Mann wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. (mp/pda)