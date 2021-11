Angriff auf Wirt: Polizei stürmt Kneipe in Harburg

Der Arbeitstag endete für einen Harburger Kneipenwirt am frühen Donnerstagmorgen im Krankenhaus. Zuvor hatten ihn zwei Menschen in seinem Lokal an der Stader Straße angegriffen.

Seit 4.20 Uhr ermittelt die Polizei am Einsatzort, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO mit. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen zwei Menschen auf den Wirt einer Kneipe los. Vor Ort trafen die Beamten noch eine Person an und nahmen diese fest.

Zwei Personen greifen Kneipenwirt in Harburg an

Dabei handelte es sich allerdings um das Opfer selbst, das eine Verletzung im Gesicht erlitt. Noch vor Ort versorgte der Notarzt den Mann, Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Ob sich die zwei Angreifer zuvor als Gäste in der Kneipe aufhielten oder ob es sich um einen Überfall gehandelt haben könnte, blieb am Donnerstagmorgen noch unklar. Gegen 6.30 Uhr war der Einsatz der Polizei noch nicht beendet. (fbo)