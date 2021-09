Am Dienstagabend erregte eine nicht zugelassene Motocross-Maschine im öffentlichen Straßenverkehr in Celle die Aufmerksamkeit der Polizei. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete er in den Wald.

Um sich einer Polizeikontrolle in Celle zu entziehen, flüchtete ein Motocrossfahrer mit seiner nicht zugelassenen Maschine in einen Wald in Dasselsbruch.

Motocross-Fahrer ohne Fahrerlaubnis gefasst

Die Beamt:innen folgten dem 26-Jährigen, der schließlich sein geländetaugliches Motorrad zurückließ und seine Flucht zu Fuß in Richtung der Bahngleise fortsetzte. Hier gelang es den Polizisten, den Flüchtenden zu stellen. Nun erwarten den Fahrer, der zudem gar keine Fahrerlaubnis hat, mehrere Strafverfahren. (dpa/lm)