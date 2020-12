Verdächtiger festgenommen: Bei Hannover: Mann nach Messer-Attacke schwer verletzt

Garbsen -

Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr ist ein Mann in Garbsen (Region Hannover) nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen durch Messerstiche verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Nach ersten Informationen eines Reporters vor Ort hat es in einem Park im Bereich Saturnring eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben.



Niedersachsen: Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Dabei wurde ein Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Er wurde demnach von Rettungskräften in einem Kleinwagen vor Ort entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Angaben konnte die Polizei noch vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen.

Weitere Details zu dem Angriff sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (maw)