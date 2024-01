Unfassbare Tierquälerei: Hund mit Gewichten in See ertränkt

In Stade hat ein Spaziergänger am Neujahrsmorgen eine grauenvolle Entdeckung gemacht. Am Ufer eines Sees entdeckte er einen verendeten Hund im Wasser. Das Tier war augenscheinlich ertränkt worden.

Ein Spaziergänger alarmierte die Polizei Stade am Silvestermorgen: Er habe am Ufer des Horstsees einen verendeten Hund entdeckt. Als die Beamten den Kadaver aus dem Wasser gezogen hatten, wurde klar, dass sie es mit einem Fall von Tierquälerei zu tun haben: An einer Vorderpfote des Hundes – laut Polizei handelte es sich um eine „Continental Bulldog“ – war mit Kabelbindern eine Gewichtsscheibe festgemacht worden. Anscheinend wurde das Tier gezielt ertränkt.

Der Hund trug außerdem einen Verband an der rechten Vorderpfote, aber kein Halsband. Die Polizei ermittelt jetzt „aufgrund eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“. (mp)