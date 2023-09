Autobahn bei Hamburg: Bus kracht gegen Lkw und schleudert in Graben

Es krachte mitten in der Nacht auf der A1! Bei Hollenstedt (Landkreis Harburg) ist ein Bus auf einen Lkw aufgefahren und mit schweren Schäden im Straßengraben gelandet. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn Richtung Hamburg war stundenlang gesperrt.

Der Unfall geschah um 0.30 Uhr in der Nacht zu Montag. Der Polizei zufolge waren zwei Sattelzüge auf der A1 unterwegs – fuhren aber langsam, weil der vordere einen technischen Defekt hatte. Der Busfahrer hat die Situation ersten Erkenntnissen nach nicht erkannt und fuhr dem hinteren Lkw hinten auf.

Im Norden: Busfahrer bei Unfall schwer verletzt – lange Sperrung

Die Front des Busses, der gerade auf Leerfahrt unterwegs war, wurde komplett zerstört. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in den Straßengraben geschleudert. Der 32-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Polizei aber zum Glück nicht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der angefahrene Lkw wurde an der Seite aufgerissen.

Die A1 wurde für die Bergungsarbeiten zunächst auf zwei Spuren und später auf einer Spur gesperrt. Gegen 6.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. (ncd)