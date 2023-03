Heftige Kollision: Pflegedienst-Auto kracht mit Lkw zusammen

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Harburg sind das Auto eines Pflegedienstes und ein Sattelzug kollidiert. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Das Unglück geschah gegen 9 Uhr in Vierhöfen. Am Ortsausgang in Richtung Bahlburg an der Kreuzung der Kreisstraße 37 mit dem Einemhofer Weg stieß der Renault Twingo eines Pflegedienstes mit einem Sattelzug zusammen.

Pflegedienst-Auto total zerstört

Bei dem Aufprall wurde der Pkw total zerstört, blieb auf der Straße stehen, während der Sattelzug über den Straßengraben auf einen Acker rutschte. Dabei knickte die Zugmaschine ab, der 700 Liter fassende Dieseltank riss auf, teilte die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Salzhausen mit.

Der Lkw-Fahrer und beide Insassen des Twingos wurden bei dem Zusammenprall verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Danach wurden sie in Kliniken eingeliefert. Der Inhalt des kaputten Dieseltanks wurde mit Zinkwannen provisorisch aufgefangen, das Leck abgedichtet.

Während der gesamten Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die Ortsausfahrt Vierhöfen voll gesperrt. Die Polizei setzte zur Ermittlung des Unfallhergangs eine Drohne ein. (lbo)