Unfall-Horror auf Bundestraße: Drei Tote, vier Menschen in Lebensgefahr

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind drei Menschen gestorben und vier weitere lebensgefährlich verletzt worden.

Der Zustand der lebensgefährlich Verletzten habe sich bisher nicht verändert, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Ein 40 Jahre alter Mann war nach Angaben der Polizei am Sonntag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr auf der Bundesstraße 72 geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen, ein anderes rammte er am Heck.

Der 40-Jährige, sein 25-jähriger Beifahrer und der 53-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Im Auto des 40-Jährigen saßen noch drei Mitfahrer im Alter von 30, 32 und 36 Jahren, die lebensgefährlich verletzt wurden. Auch der 49 Jahre alte Beifahrer des anderen Autos schwebt Polizeiangaben zufolge in Lebensgefahr.

Zuvor war der 40-Jährige mit seinem Wagen gegen das Heck eines entgegenkommenden Fahrzeugs gestoßen. Der 45-jährige Fahrer dieses und seine 39-jährige Mitfahrerin wurden schwer, zwei weitere Mitfahrer (14 und 39 Jahre) leicht verletzt.

Insgesamt kamen bei dem Unfall am Samstagabend demnach drei Menschen ums Leben, acht wurden verletzt. Die B72 war mehrere Stunden gesperrt. Einsatzkräfte mussten Schaulustige wegschicken. (dpa/mp)