Unfall mit Krankenwagen auf der A7: Patient erleidet schwere Verletzungen

Ein „schneller Spurwechsel“ eines Krankenwagens war am Dienstag Auslöser eines schweren Verkehrsunfalls auf der A7 in Seevetal (Landkreis Harburg), bei dem der Patient (67) in dem Unfallwagen schwer verletzt wurde.

Laut Polizeiinspektion Harburg fuhr eine 22-jährige Frau mit einem Krankentransportwagen im Bereich des Horster Dreiecks in Richtung Norden und wollte weiter auf die A7.

A7 gesperrt nach Unfall mit Krankentransport

„Gegen 11.10 Uhr wollte die 22-jährige Fahrerin des Transporters noch einen schnellen Spurwechsel vornehmen, um im Horster Dreieck weiter der A7 in Richtung Norden zu folgen“, so der Sprecher.

Dabei prallte der Krankenwagen gegen den Fahrbahnteiler zwischen der A1 und A7. In dem Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin eine 26-jährige Kollegin sowie ein 67-jähriger Patient. Die beiden Einsatzkräfte wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der ältere Patient hingegen erlitt schwerste Verletzungen.

Alle drei Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Unfalls musste der Zubringer zur A7 im Bereich des Horster Dreiecks für zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Die Sperrung und die Umleitung durch das Autobahnkreuz Maschen sorgten für einen erheblichen Stau.