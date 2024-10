Keiner sah den Unfall: iPhone alarmiert Retter nach tödlichem Crash automatisch

Regennasse Fahrbahn, ein zerstörtes Fahrzeug – auf der Kreisstraße 205 bei Wittorf ereignete sich am Dienstagmorgen ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei verlor ein 39-jähriger Mann aus Stuhr sein Leben.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr, als der Mann mit seinem VW Crafter auf der nassen Fahrbahn in Richtung Wittorf (Landkreis Rotenburg) unterwegs war. Plötzlich geriet er aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte mit voller Wucht frontal gegen einen Baum.

Dabei wurde der Transporter so heftig zurückgeschleudert, dass das Heck eine weitere Eiche traf. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall völlig zerstört.

Wittorf: iPhone löst Alarm aus, doch Fahrer stirbt noch vor Ort

Der Fahrer war nach dem Unfall nicht mehr in der Lage, selbst Hilfe zu rufen. Doch sein iPhone erkannte den Crash automatisch und wählte eigenständig den Notruf.

Der zerstörte VW Crafter: Der Aufprall gegen den Baum war so heftig, dass das Fahrzeug völlig demoliert wurde.

Durch diese Funktion in neueren Modellen des Apple-Smartphones registrieren Sensoren starke Beschleunigungen oder abrupte Bremsvorgänge und senden bei ausbleibender Reaktion des Nutzers einen Notruf samt GPS-Daten an die Rettungsleitstellen. So waren die Retter schnell vor Ort.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie ein Bild der Verwüstung vor. Der Mann war in seinem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt und wurde mithilfe von hydraulischem Gerät befreit.

Trotz aller Bemühungen erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache wird nun von der Polizei untersucht. Für die Bergung und die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.