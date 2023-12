Unfall auf der A1 wegen Sommerreifen – Alarmsystem rettet Fahrer das Leben

Es ist der Albtraum eines Autofahrers: Nach einem Unfall ist man nicht in der Lage, sich aus seinem Pkw zu befreien. Nur gut, wenn dann die moderne Technik zur Stelle ist. Genau das ist einem Mann auf der A1 widerfahren.

Der Unfall geschah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein Mercedes GLE kam auf der A1 bei Sittensen vermutlich wegen Schneeregens von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Am Wagen waren Sommerreifen aufgezogen.

Unfall auf der A1 bleibt unbemerkt – Fahrer im Glück

Auf der Autobahn waren keine Zeugen unterwegs, sodass der Unfall nicht bemerkt wurde. Der Fahrer selbst war nicht in der Lage, den Notruf zu wählen. Das übernahm zum Glück das Alarmsystem in seinem Fahrzeug.

Dieses funkte die Koordinaten an die Pkw-Notrufzentrale – und rettete so dem Fahrer wohl das Leben. Die Feuerwehr konnte so den schwerverletzten Mann aus dem Fahrzeug befreien und ins Krankenhaus bringen.