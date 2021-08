Bei einem Verkehrsunfall in Adelheisdorf (Landkreis Celle) ist am Samstagmorgen ein 18 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei-Angaben war der junge Mann in Richtung Dasselsbruch unterwegs und auf Höhe des Bahnhofswegs nach links von der Fahrbahn abgekommen.

In der Folge soll er zuerst gegen die Leitplanke, dann gegen das dort beginnende Brückengeländer gekracht sein. „Danach schleuderte der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Unfall auf Brücke in Celle – Polizei: „Er hatte einen Schutzengel“

Das Auto, eine dunkle Limousine, blieb mittig der Brücke auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige krabbelte selbst aus dem Wrack und war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er sei zu seinem nahegelegenen Wohnort gegangen und hätte von dort die Polizei verständigt.

„Er hatte offenbar einen Schutzengel“, so der Sprecher weiter. „Wäre er nur zwei Meter weiter von der Fahrbahn abgekommen, wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit eine circa 15 Meter tiefe, steile Böschung heruntergestürzt und eventuell sogar auf der Bahnstrecke gelandet.“

Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und will nun den genauen Hergang rekonstruieren. (dg)