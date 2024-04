Mehrere Osterfeuer-Unfälle im Norden: Mann muss in Klinik geflogen werden

Gleich zwei Osterfeuer in Niedersachsen sind von schweren Unfällen überschattet worden. Im Landkreis Celle wurden drei junge Erwachsene schwer verletzt.

Als ein Osterfeuer in Resthausen im Landkreis Cloppenburg angezündet werden sollte, kam es zu einer Verpuffung. Ein 56-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Er zog sich am Sonntag Verbrennungen im Gesicht und an den Händen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, war zunächst unklar.

Landkreis Celle: Drei Schwerverletzte bei Osterfeuer-Unfall

Einen Tag zuvor kam es zu einem Osterfeuer-Unglück in Beckendorf im Landkreis Celle, bei dem drei Menschen schwerverletzt wurden. Wie die „Cellesche Zeitung“ berichtet, stürzte am Samstagabend gegen 23 Uhr ein Mast aus dem Feuer auf die Besucher.

Zwei 22-jährige Frauen und ein 23-jähriger Mann wurden ins Krankenhaus gebracht werden. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dpa/mp)