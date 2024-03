Einbruch in Feuerwehrhaus in Hamburg – teures Rettungsgerät gestohlen

Die Ermittler der Polizei haben es erneut mit einem Einbruch in ein Feuerwehrhaus zu tun. Wieder wurde ein sehr teures Rettungsgerät gestohlen. Dafür haben auch Kriminelle eine Verwendung. Bemängelt wird die Sicherung der Feuerwehrhäuser.

Der oder die Täter müssen in der Nacht zu Freitag zugeschlagen haben. In der Dunkelheit schlichen sie an das Gebäude der Feuerwehr Krauel am Kirchwerder Marschbahndamm (Kirchwerder) heran. Mit einem hitzeerzeugenden Gerät wie Brenner oder Heißluftpistole schmorten sie ein Loch in ein Plastikfenster im Tor und hebelten es dann heraus.

Abnehmer auf dem Schwarzmarkt für Rettungsgeräte

Dadurch konnten sie ins Innere gelangen. Zielstrebig öffneten sie die Beladungsklappen eines Löschfahrzeugs und stahlen eine akkubetriebene Rettungsschere und Spreizer samt Zubehör. Der Schaden dürfte nach MOPO-Informationen bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Einbrüche dieser Art passieren in Hamburg nicht zum ersten Mal. Die Beute jedes Mal: Digitalfunkgeräte und schweres Rettungsgerät. MOPO-Recherchen zufolge dürfte es für das gestohlene Gerät Abnehmer geben – neben Feuerwehren aus Osteuropa auch bei kriminellen Clans. Die nutzen das Gerät für schwere Einbrüche in Banken und Museen.

Retter bemängeln Sicherung der Feuerwehrhäuser

Seit dem G20-Gipfel in Hamburg werden die Häuser der Freiwilligen Feuerwehren nach und nach mit modernsten Alarmanlagen gesichert. Doch laut eines Feuerwehrmanns sei dies noch nicht flächendeckend geschehen – wie zum Beispiel im Gebäude der Feuerwehr Krauel.

Zudem sollen die verbauten Sicherheitsanlagen in der Anwendung kompliziert sein. Müssen die Retter im Falle eines Einsatzes schnell ausrücken, gestaltet sich die Abschaltung der Alarmanlage, die in mehreren Schritten unternommen werden muss, als schwierig.