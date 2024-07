Überraschung bei Kontrolle: Mann hat Kofferraum voller Heroin

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 nahe der niederländischen Grenze haben Zollbeamte mehr als neun Kilogramm Heroin sichergestellt.

Die Drogen haben einen Wert von rund 480.000 Euro, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Osnabrück am Dienstag mitteilte. Die Ermittler hatten am Sonntag den Verkehr auf der A30 überwacht und ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug gestoppt. Bei der Kontrolle gab der 52 Jahre alte Fahrer an, einen Cousin in den Niederlanden besucht zu haben. Betäubungsmittel habe er nicht dabei, behauptete er.

Die Zollbeamten glaubten dem Mann nicht und durchsuchten das Fahrzeug. Im Kofferraum entdeckten sie die verpackten Drogen. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Er kam in Untersuchungshaft. (dpa/mp)