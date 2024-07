Patrick S. dachte sich offenbar nichts dabei, als er Anfang des Jahres nach Russland flog und im Handgepäck sechs mit Cannabis versetzte Gummibärchen mit sich trug. Der 38-Jährige freute sich auf das Kennenlernen mit einer Internet-Bekanntschaft, mit der er durch Russland bummeln wollte. Aktuelle Reisewarnungen sowie Hinweise auf verschärfte Sicherheitsauflagen ignorierte der junge Mann mit dem provokanten Mittelfinger-Tattoo am Hals. Doch der Zöllner am Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg machte dem Hamburger Haustechniker am Morgen des 16. Januar 2024 schnell deutlich, dass in Russland andere Drogengesetze gelten als Deutschland.