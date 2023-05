Überholmanöver endet mit Überschlag auf dem Acker – drei junge Männer verletzt

Der Versuch, einen anderen Pkw zu überholen, endete für einen 20 Jahre alten BMW-Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Krankenhaus – einer musste sogar nach Hamburg ausgeflogen werden.

Gegen 18 Uhr am Dienstag wurden Polizei und Rettungsdienst nach Harsefeld (Landkreis Stade) gerufen: Auf einem Acker am Rand der Landstraße lag ein verunglückter 3er-BMW. Ein 20-Jähriger hatte versucht, einen VW Passat zu überholen und laut Polizei den Gegenverkehr unterschätzt.

BMW überschlägt sich auf Acker: Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte

Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Sprinter zu vermeiden, wich der junge Mann nach links aus, „kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf einem angrenzenden Acker und kam schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen“, so ein Polizeisprecher.

Während der Fahrer und ein 19-Jähriger, der auf der Rückbank des BMW saß, mit nur leichten Verletzungen in die umliegenden Kliniken in Stade und Buxtehude gebracht wurde, erlitt der 24 Jahre alte Beifahrer so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht wurde. (josi)