Über 30.000 Euro Schaden: Betrunkener Autofahrer (32) verursacht Unfall auf der A39

Auf der A39 in Richtung Lüneburg kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann geriet mit seinem Renault in Höhe des Parkplatzes zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Winsen-Ost plötzlich nach rechts und kollidierte dabei mit dem Opel Astra einer 49-jährigen Frau.

Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und die Fahrerin des Opels leicht verletzt. Der Aufprall ließ den Opel mehrfach rotieren, bevor er gegen die Außenschutzplanke prallte.

Mit 1,7 Promille unterwegs: 32-jähriger verursacht Unfall auf A39 bei Hamburg

Ein 22-jähriger Mann, der mit einem BMW hinter den Unfallverursacher fuhr, kollidierte mit seinem Fahrzeug mit mehreren Trümmerteilen auf der Fahrbahn. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Renaults offenbar betrunken am Steuer saß.

Ein Alkoholtest von 1,7 Promille bestätigte die Annahme der Polizisten. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf über 35.000 Euro geschätzt.