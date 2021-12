Ein anderthalbjähriger Junge ist in Twistringen im Kreis Diepholz ums Leben gekommen. Die Polizei fand die Kinderleiche am Montag in einer Wohnung im Bahnhof.

Nach dem Ergebnis der Obduktion sei von einem „tragischen Unfallgeschehen“ auszugehen, teilte die Polizei mit. Es gebe derzeit keinerlei Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Tötungsdelikt.

Kind stirbt in Twistringen: Polizei geht von Unfall aus

Das Kleinkind war demnach am Montag in einer Wohnung im Bahnhof des Ortes gestorben. Einzelheiten teilten die Beamten zunächst nicht mit.

Die Hintergründe und Umstände, die zum Tod des Kindes führten, werden weiter ermittelt, hieß es. Der Bahnhof Twistringen und der Bahnhofsvorplatz waren am Montag wegen der Spurensuche und den ersten Ermittlungen für mehrere Stunden gesperrt. (dpa/mp)