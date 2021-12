Tödlicher Unfall im Norden: Vier Kinder verletzt, 15-Jährige stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Drochtersen-Ritsch im Kreis Stade ist am Donnerstagnachmittag ein 15-jähriges Mädchen gestorben. Ein 37-Jähriger aus Drochtersen war mit insgesamt vier Kindern in einem Auto auf der Kreisstraße 28 in Ritschermoor unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Grund war vermutlich die Straßenglätte nach starken Schneefällen.

Der Fahrer verlor nach Polizei-Angaben offenbar gegen 15.30 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte in den Seitengraben. Drei Kinder auf der Rückbank wurden eingeklemmt.

Der Fahrer, seine zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren sowie ein 15-Jähriger aus Hamburg kamen mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 15-jährige Tochter des Fahrers konnte nicht mehr gerettet werden und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Die Kreisstraße war für die Dauer des Einsatzes zwei Stunden lang voll gesperrt, es waren neun Rettungswagen und vier Notärzte vor Ort. (tdo)