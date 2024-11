Tragischer Unfall am Freitagabend auf einer Landstraße in Niedersachsen: Ein Auto mit vier jungen Menschen an Bord prallt nach einem missglückten Überholmanöver gegen einen Baum. Der Unfall endet tödlich.

Die vier Insassen waren am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der Ihausener Straße in Westerstede (Landkreis Ammerland) unterwegs. Am Steuer des roten Peugeot saß ein 19-Jähriger, mit ihm im Auto: drei weitere Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahre.

Tödlicher Unfall Westerstede: Auto prallt gegen Baum

Laut der Polizei wollte der 19-jährige Fahrer ein anderes Fahrzeug überholen, schaffte es aber nicht mehr, auf die rechte Spur zurückzufahren. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab. Das Auto drehte sich einmal, krachte gegen einen Baum und landete schließlich im Graben.

Die Rettungskräfte befreiten die vier Insassen aus dem zerstörten Wagen, sie kamen schwer verletzt in Kliniken. Ein 17-Jähriger, der laut Polizei als Beifahrer im Auto saß, starb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu Hergang und Ursache des Unfall dauern an. (mp/dpa)