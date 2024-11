Tödliche Unfälle im Norden: Jugendlicher überschlägt sich, Mann fährt gegen Baum

Tragödien im Landkreis Emland: Zwei Menschen sind am Sonntagmorgen bei Unfällen ums Leben gekommen.

Ein 16-Jähriger ist gegen 6.30 Uhr auf der Rastdorfer Straße bei Rastdorf tödlich verunglückt. Der Jugendliche sei ohne Führerschein alleine unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Er sei mit einem Mercedes C220 in Fahrtrichtung Lorup gefahren, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Schutzleitplanke, mehreren Leitpfosten und Bäumen, ehe es sich überschlug und zum Stillstand kam.

Zwei Tote: Tragische Unfälle im Landkreis Emsland

Der Jugendliche wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Wieso er am frühen Morgen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Der Fahrer sei nur im Besitz eines Mofa-Führerscheins gewesen.

Wenig später geschah in Meppen ebenfalls ein tödlicher Unfall. Gegen 8.20 Uhr kam der 33-jährige Fahrer eines Mercedes E500 auf dem Helter Damm aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Wagen prallte gegen einen Baum und fing unmittelbar darauf an zu brennen. Der Fahrer verstarb in seinem Fahrzeug an der Unfallstelle. (mp/dpa)