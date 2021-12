Eine 74-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ums Leben gekommen. Der 22-jährige Unfallverursacher kam schwerverletzt in eine Klinik.

Ermittlungen zufolge übersah der Autofahrer beim Überholen den Wagen, in dem die Rentnerin saß. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte das Fahrzeug des 22-Jährigen auf der Kreisstraße 3 in Fahrtrichtung Molzen (Kreis Uelzen) am frühen Donnerstagabend frontal mit dem Auto der Frau.

Uelzen: Autofahrerin (74) stirbt nach Frontalcrash

Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte 74-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Kurz nach dem Unfall erlag sie im Rettungswagen ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Uelzen gebracht. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt. (dpa/fbo)