Tödlicher Unfall auf der B75: Opel verkeilt sich in der Leitplanke

Auf der B75 nahe Kakenstorf im Landkreis Harburg ist am Sonntagmorgen ein Mann (20) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Feuerwehrkräfte konnten ihn nur noch tot aus dem Opel-Wrack bergen. Die Polizei ermittelt.

Gegen 6.30 Uhr war der Mann auf der Landstraße zwischen Tostedt und Buchholz in der Nordheide unterwegs, als er von der Straße abkam und mit seinem Fahrzeug zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite der Fahrbahn in die Leitplanke krachte.

Opel kippt auf die Seite – Fahrer stirbt

Der Opel kippte schließlich um und verkeilte sich in der Planke, so sehr, dass der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wurde.

Feuerwehrkräfte, die von nachfahrenden Autofahrern gerufen worden waren, mussten den Fahrer mit technischem Gerät aus dem Opel befreien, konnten ihm aber nicht mehr helfen. Der 20-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Das hat sich ein Jahr nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas verändert

Die Polizei muss nun den Ablauf des Unfalls rekonstruieren. Einem Sprecher zufolge gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. (dg)