Tödlicher Überfall: 5000 Euro für Hinweise auf den Räuber mit FBI-Cap

Der Mann soll Mitte Juli einer 46-Jährigen in Uelzen die Handtasche entrissen haben. Die Frau stürzte schwer und starb wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Räuber, der am 12. Juli diesen Jahres einer 46-Jährigen die Handtasche entrissen haben soll. Den Ermittlern zufolge fuhr er am frühen Nachmittag mit einem Mountainbike auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Karlstraße in Uelzen umher.

Das Basecap mit der Aufschrift „FBI“, das der Räuber auf der Flucht verlor. Polizei Uelzen Das Basecap mit der Aufschrift „FBI“, das der Räuber auf der Flucht verlor.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass er gegen 14 Uhr einen vermeintlich unbeobachteten Moment abpasste, seinem Opfer folgte und zunächst vergeblich versuchte, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Der Täter drehte um, griff die Handtasche und flüchtete auf seinem Fahrrad. Sein Opfer starb wenige Tage später im Krankenhaus.

5000 Euro Belohnung: Räuber mit FBI-Cap gesucht

Nachdem vorangegangene Zeugenaufrufe ohne Erfolg blieben, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun den Aushang eines Fahndungsplakats veranlasst – und eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Verurteilung des Täters führen.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei Uelzen unter 0581/93 00 oder per E-Mail an raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de entgegen. Zusätzlich zu dem Phantombild liegt eine Personenbeschreibung vor:

Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahren alt, zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß und sehr schlank sein. Er hat einen dunklen Teint, dunkle Haare und trug zur Tatzeit laut Polizei „unregelmäßig dünnen Bartflaum“. Neben einem dunklen Trainingsanzug, einem silbernen Kettchen mit Namensplatte am rechten Handgelenk und einer Sonnenbrille trug er ein auffälliges Basecap mit FBI-Aufschrift, das er auf der Flucht verlor. (josi)