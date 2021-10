Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B68 zwischen Bersenbrück und Badbergen im Landkreis Osnabrück ist der Fahrer eines Sprinters um Leben gekommen.

Der 56-Jährige aus Herne setzte am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben trotz Gegenverkehrs zum Überholen an.

Osnabrück: Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B68

Ein Pkw konnte noch ausweichen, ein entgegenkommender Lkw nicht mehr. „Die Ursache ist ganz klar, es gibt Zeugen und eindeutige Spuren“, sagte ein Polizeisprecher.

Der 58 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Lkw wurde leicht verletzt, er kam in eine Klinik. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend an, die Bundesstraße war gesperrt. (mp/dpa)