Am Mittwoch kam es im Kreis Goslar in Niedersachsen zu einem tödlichen Unfall. Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Kleinbus in Seesen ist eine 51-jährige Frau gestorben.

Die aus Bockenem stammende Beifahrerin des Pkw starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 19-jährige Fahrer des Wagens sowie eine weitere 20-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt, ebenso wie der 28-jährige Fahrer und 21-jährige Beifahrer des Bullis. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Den Angaben zufolge war das Auto bei einer Autobahnunterführung im Landkreis Goslar in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Kleinbus geprallt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 19-Jährige zu schnell unterwegs war und trotz unklarer Verkehrslage ein weiteres Fahrzeug überholen wollte.

Den Schaden schätzten die Beamten auf 30.000 Euro. Die betroffene Bundesstraße B243 war wegen der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten stundenlang gesperrt. (dpa/se)