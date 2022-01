Tragischer Unfall: 60-Jähriger kracht gegen Baum – tot

Zu einem tragischen Autounfall ist es am späten Mittwochnachmittag in Ebstorf (Landkreis Uelzen) gekommen. Dabei kam der 60-jährige Fahrer eines VW Polo ums Leben. Die Polizei ermittelt.

Wie die Beamten am Abend mitteilten, kam der Senior selbstverschuldet von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum am Straßenrand. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch ungeklärt.

Die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme auf der Kreisstraße dauerten den Angaben zufolge bis in die frühen Abendstunden. Es sei ein Sachschaden von gut 8000 Euro entstanden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (prei)