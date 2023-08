Taucherin (30) stirbt im Kreidesee: Nun ist die Todesursache bekannt

35 Meter tief war eine Frau (30) vor einer Woche in den Kreidesee in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) getaucht, ein Hotspot für Tauchfans aus ganz Deutschland. Doch dabei kam es zu Komplikationen, die 30-Jährige starb. Nun ist die genaue Todesursache bekannt.

Einem Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade zufolge sei die Frau zu schnell aufgetaucht. „Daraufhin ist ihre Lunge kollabiert.“

Ermittlungen auch gegen Tauchlehrer und Tauchpartner

Ermittelt wird auch gegen den Tauchlehrer und den Tauchpartner der 30-Jährigen: Ihnen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Den weiteren Angaben nach lässt die Staatsanwaltschaft auch die Ausrüstung der Frau untersuchen.

Die 30-Jährige war am vergangenen Wochenende zu einem Tauchlehrgang am Kreidesee, mit einer Gruppe stieg sie in die Tiefe hinab. In 35 Metern Tiefe soll es plötzlich zu Schwierigkeiten gekommen sein, ihr Tauchlehrer leitete einen Notaufstieg ein, als erste Maßnahmen nicht funktioniert hatten und es der Frau noch immer nicht besser ging.

Am Ufer versuchten Zeugen zusammen mit den gerufenen Rettungskräften, die Frau aus Hessen wiederzubeleben. Doch sie starb am Samstag noch vor Ort. Was die Komplikationen unter Wasser ausgelöst hat, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Frau war Teil einer fünfköpfigen Tauchergruppe, von denen zwei Tauchlehrer waren.

Im bis zu 60 Meter tiefen Kreidesee sind schon mehrfach Taucher verunglückt. Im vergangenen Jahr etwa kam ein 50-Jähriger ums Leben, als er mit seiner Frau einen Tauchgang unternahm und es ebenfalls zu Problemen kam.

Die ehemalige Kreidegrube ist wegen der klaren Sichtverhältnisse beliebt. Unter Wasser kann man noch Reste eines alten Tagebaus, wie Gebäude, Straßen oder Laternen entdecken. Bis in die 1970er Jahre wurde dort Kreide für die Zementherstellung abgebaut. (dg)