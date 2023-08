A7 in Richtung Hamburg: Auto rast in Lkw – 59-Jähriger stirbt

Dramatischer Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg: Ein 59-Jähriger raste am Dienstagmittag mit seinem Auto in einen Lkw – die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 12 Uhr im Bereich der Gemeinde Emstek im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

59-Jähriger stirbt bei schrecklichem Unfall auf der A7

Der 59-Jährige sei mit hoher Geschwindigkeit von der mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und auf das Heck eines Lkw aufgefahren. Der Wagen schob sich dabei unter den Sattelanhänger und wurde mitgezogen.

„Nachdem 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr den Mann aus dem Pkw befreit hatten, konnte ein Notarzt nur noch seinen Tod feststellen“, heißt es in der Polizei-Mitteilung. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg wurde zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Vechta abgeleitet. Wie eine Polizei-Sprecherin der MOPO sagte, sind seit 17.40 Uhr alle Spuren wieder frei. (elu)