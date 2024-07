SUV-Fahrer verliert Kontrolle und verwüstet Krankenhaus-Parkplatz

Ein folgenschwerer Unfall im Norden: Ein Senior hat mit seinem SUV in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst – und so den Parkplatz eines Krankenhauses verwüstet.

Gegen 15.30 Uhr wollte der 67-jährige BMW-Fahrer den Parkplatz der Klinik an der Steinbecker Straße verlassen, wie eine Polizeisprecherin auf MOPO-Nachfrage sagte. Bereits beim Ausparken soll er das erste Auto touchiert haben. Laut Zeugen sei er durch seine unsichere Fahrweise direkt aufgefallen.

Dann nahm das Unheil seinen Lauf. An der Ausfahrt beschleunigte der Fahrer plötzlich, räumte dabei mehrere Verkehrsschilder, einen Parkautomaten und einen Findling ab, bis er durch eine Kollision mit einem geparkten Auto zum Stehen kam.

Schilder, Automaten, Findling und Auto gerammt – BMW-Fahrer verletzt

Der BMW-Fahrer zog sich bei seiner Aktion leichte Verletzungen zu und musste in das etwa 100 Meter entfernte Krankenhaus eingeliefert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Zerquetscht alles“: Tesla-Panzer in Hamburg – Reaktionen haben es in sich

Mehrere Passanten mussten sich vor dem Mann in Sicherheit bringen, blieben glückicherweise unverletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden außerdem drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, der hierbei insgesamt entstanden ist, bleibt zunächst unklar, so die Polizei.