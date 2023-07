Suche im See: Vermisster Stand-Up-Paddler ist tot

Am Montagabend haben Polizeitaucher einen 50-jährigen Stand-Up-Paddler tot im Oyter See im Landkreis Verden gefunden. Er wurde zuvor als vermisst gemeldet.

Die Ursache für den tragischen Vorfall ist laut der Polizei noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Ein 54-Jähriger hatte am Sonntagnachmittag die Polizei darüber informiert, dass er seinen Bekannten vermisse.

Landkreis Verden: 50-Jähriger tot im See gefunden

Beide Männer waren auf einem Stand-Up-Paddle (SUP) unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stürzte der 50-Jährige von seinem SUP-Board ins Wasser. Sein Bekannter bot ihm an, das durch den Wind abtreibende Board zu holen und mit ans Ufer zu nehmen. Der 50-Jährige wollte sich unterdessen an Land begeben. Dort kam er nie an.

Das könnte Sie auch interessieren: Bewusstlos in der Ostsee: Vater droht zu ertrinken – Sohn (12) wird zum Lebensretter

An der aufwendigen Suchaktion waren neben der Polizei auch Feuerwehren, DRK und DLRG mit Booten und Tauchern beteiligt. Zudem war ein Rettungshubschrauber unterwegs. (dpa/mp)