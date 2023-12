Autobahn im Norden: Starke Windböe kippt Lkw um

Tief „Zoltan“ zog am Freitag über den Norden hinweg. So kam es in der Nacht zu Samstag zu einem dramatischen Unfall auf der A1, als ein DHL-Laster von einer Windböe mitgerissen wurde und umkippte.

Ein Paketlaster der DHL ist in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 1 bei Osnabrück verunglückt. Der Lkw sei unter einer Brücke aufgrund eine Windböe umgekippt und seitlich quer gegen die Leitplanke gerutscht, teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturmtief „Zoltan“ sorgt für mehr als 200 Einsätze – und einen tragischen Unfall

Der Fahrer sei jedoch nur leicht verletzt worden. Nach dem Unfall habe die A1 gegen Mitternacht vorübergehend gesperrt werden müssen. Drei Stunden später waren die Aufräum- und Bergungsarbeiten demnach abgeschlossen. (dpa/mp)