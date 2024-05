Streit um Klavier im Hauptbahnhof eskaliert – Mann zieht Pistole

Ein Klavier in einem Fußgängertunnel am Hannoveraner Hauptbahnhof lädt zum Spielen ein. Zwischen zwei Männern ist ein nächtlicher Streit um das Musikinstrument nun aus dem Ruder gelaufen. Plötzlich zückt einer eine Schusswaffe – und bedrohte seinen Kontrahenten damit.

Ein Streit zwischen zwei Männern um ein öffentlich zugängliches Klavier ist im Hauptbahnhof von Hannover eskaliert. Bei der Auseinandersetzung um das Musikinstrument, das zum Bespielen in einem Fußgängertunnel steht, bedrohte ein 30-Jähriger jetzt mit einer Pistole einen 23-Jährigen. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag.

Hannover Hauptbahnhof: Streit um Klavier eskaliert

Der 23-Jährige meldete sich danach auf einer Wache und Bundespolizisten eilten am frühen Dienstagmorgen zu dem Klavier, an dem der andere Mann noch saß. „Mit gezogener Dienstwaffe forderten die Beamten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen“, teilte die Bundespolizei mit. Der 30-Jährige wurde festgenommen und auf eine Dienststelle gebracht. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben der Waffe, die sich als Schreckschusspistole herausstellte, auch ein Feuerzeug mit einem Hakenkreuz-Aufdruck.

Auf der Wache randalierte der Mann, der sich nach Angaben der Beamten zunächst kooperativ gezeigt hatte. Er drohte demnach den Polizisten mit dem Tod und trat einen Beamten, der aber unverletzt blieb. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung in zwei Fällen und Beleidigung auf. Ein Richter ordnete die Unterbringung des 30-Jährigen in einer geschlossenen Einrichtung an. (dpa/mp)