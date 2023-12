Streit in Bar eskaliert: Täter haut mit Vater ab – und attackiert Polizisten

Samstagnacht in einer Bar in Stelle (Landkreis Harburg): Mehrere Personen geraten in einen Streit, es kommt zu Gewalt. Der Täter flieht anschließend im Beisein seines Vaters – und greift Polizisten an.

Nach dem gewalttätigen Streit in einer Bar in Stelle mit mindestens einer Körperverletzung, konnte ein 28-Jähriger als Täter identifiziert werden. Der Mann entfernte sich jedoch zusammen mit seinem 55-jährigen Vater vom Ort des Geschehens.

Polizisten stellten Vater und Sohn, die sich jedoch nicht kooperativ zeigten, sondern die Beamten mit Schlägen und Tritten angriffen.

Diese setzten Pfefferspray ein und nahmen die beiden Männer letztendlich in Gewahrsam. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (vd)