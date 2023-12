Mann kommt vom Einkaufen – und erlebt böse Überraschung

Schreck in den Abendstunden: Ein Mann parkt am Samstagabend seinen Citroën in Jenfeld und geht einkaufen. Als er zurück kommt, bemerkt er Rauch, der aus seinem Auto aufsteigt. Kurze Zeit später schlagen Flammen aus der Motorhaube.

Gegen 21 Uhr am Samstagabend endet die Fahrt. Der Mann kam gerade vom Einkaufen und wollte mit seinem Wagen davon fahren – doch weit kam er nicht. An der Ecke Mariusweg/ Jenfelder Allee, unweit des Lidl-Supermarkts, schlugen plötzlich Flammen aus der Motorhaube.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Unfall mit Streifenwagen in Hamburg – Polizisten verletzt

Zur genauen Ursache ist nichts bekannt. „Feuer im Motorraum – das klingt nach einem technischen Defekt“, sagt ein Feuerwehrsprecher zur MOPO. Die Freiwillige Feuerwehr Tonndorf rückte an und löschte das Feuer. Der Citroën C2 ist komplett zerstört. (vd)