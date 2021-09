Stoppschild überfahren: Ein Toter bei schwerem Bus-Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Langeloh (Heidekreis) ist am Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Vier Personen wurden schwer verletzt, darunter zwei Kinder. Ein Mercedes war auf einer Landstraße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge geschah der Unfall gegen 13.45 Uhr auf einer Landstraße am Ortsausgang von Langeloh. Hier soll der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Mercedes ein Stoppschild überfahren haben und direkt auf die Landstraße eingebogen sein. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Linienbus auf Leerfahrt. Es kam zu Kollision.

Kollision mit Linienbus: ein Toter, vier Schwerverletzte

Die alarmierten Retter rückten mit einem Großaufgebot an. Neben vier Rettungshubschraubern waren weitere Notärzte, mehrere Sanitäter und die Feuerwehr im Einsatz. Die Retter mussten das Dach des Mercedes abtrennen, um an die schwer verletzten Insassen zu gelangen. Vier von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden mit den Rettungshelikoptern in umliegende Kliniken geflogen.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er war sofort tot. Auch der Busfahrer wurde bei dem Crash verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Bereich um die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.