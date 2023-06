Havarie auf der Nordsee: Drei Menschen in Seenot

Drei Menschen sind am Sonntag mit einem sinkenden Sportboot vor Langeoog in Not geraten. Offenbar stellte der starke Seegang die Besatzung vor große Probleme.

Als das Trio von einem Rettungsboot aufgenommen wurde, war das Kajütboot schon zur Hälfte mit Wasser vollgelaufen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Die alarmierten Retter:innen der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) hätten zufällig gerade im Revier trainiert.

Nordsee: Sportboot droht vor Langeoog zu sinken

Für die Rettungsaktion war zunächst die Fähre „Langeoog IV“ vom Kapitän zu dem kleinen Motorboot gelenkt worden. Die in Seenot geratenen Menschen bekamen von der Fähre aus Leinen zugeworfen, um daran das sinkende Boot über Wasser zu halten.

Wenige Minuten später trafen die Freiwilligen der DLRG ein. „Eigentlich wollten die Wasserretter der DLRG-Ortsgruppen Esens und Wittmund nur ihre Schwimmfähigkeiten bei starken Strömungen, Wind und ordentlich Seegang trainieren, als sie die am Rande des Fahrwassers agierende Fähre bemerkten, die an ihrem Bug das Sportboot sicherte“, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefährliche Strömung unterschätzt: 18-Jähriger ertrinkt am Timmendorfer Strand

Die Wasserretter:innen brachten die gerettete Besatzung mit ihrem Boot nach Bensersiel. Den Havaristen brachten die Seenotretter der DGzRS ans Festland.

DGzRS und DLRG wiesen darauf hin, dass Wassersportler für das Gebiet der Ostfriesischen Inseln sehr gute Revierkenntnisse benötigen. Wegen der Sände und des Tidenstroms baue sich im Wattengebiet auch bei mittleren Windstärken starker Seegang auf, der kleinen Booten leicht zum Verhängnis werden könne. (dpa/mp)