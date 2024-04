Bei Hamburg: Mercedes-Fahrerin nimmt Vorfahrt – Mann in Auto eingeklemmt

Schwerer Unfall im Landkreis Harburg: Auf einer Kreuzung nahm eine Mercedes-Fahrerin einem Mini-Fahrer die Vorfahrt – der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 9.40 Uhr, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Demnach wollte eine Mercedes-Fahrerin die Kreuzung Regesbosteler Straße Ecke Lange Straße in Staersbeck überqueren.

Schwerer Unfall in Staersbeck: Mann und Frau verletzt

Dabei nahm sie einem Mini-Fahrer die Vorfahrt. Dieser konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte in die Beifahrerseite. Der Mini schleuderte über die Straße und kam an einem Baum zum Stehen.

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde die Mercedes-Fahrerin mittelschwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mini-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Die beiden Autos wurden komplett zerstört. Während des Einsatzes wurde der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Wieso es zu dem schweren Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (elu)