Polizei hat Lokale in Hamburg im Visier – bei Durchsuchungen wird sie fündig

Die beiden Lokale in Wilhelmsburg waren den Ermittlern schon länger verdächtig. Diesmal wurden die Polizisten und die Mitarbeiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte fündig.

In einem versteckten Hinterraum eines Ecklokals an der Buddestraße entdeckten die Kontrolleure gleich vier illegale Glücksspielautomaten. Zwar waren diese offenbar kurz zuvor geleert worden. Doch in einer sichergestellten Handtasche wurden mehr als 11.000 Euro Bargeld entdeckt. Das bestätigte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. Das Geld sei sichergestellt worden. Auch die Rechner aus den Automaten wurden demnach beschlagnahmt.

Eine weitere Razzia wurde gleich um die Ecke in der Thielenstraße durchgeführt. Auch hier stießen die Ermittler auf ein nicht zugelassenes Geldspielgerät und stellten 9000 Euro Bargeld sicher. Der Einsatz wurde nach drei Stunden gegen 20.30 Uhr beendet. (ng)